Omicidio di Dolores Dori | arrestato il consuocero Roberto Held

Lonato, 28 ottobre 2025 – È stato fermato il presunto responsabile dell’omicidio di Dolores Dori, la donna uccisa durante uno scontro a fuoco avvenuto all’interno del campo nomadi di Lonato, sul lago di Garda. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda e dai colleghi del comando provinciale nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre. I militari del Nucleo Investigativo e i colleghi della Compagnia di Desenzano del Garda hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia, nei confronti di Roberto Held, 50 anni, ritenuto presunto responsabile dell’omicidio della donna avvenuto lo scorso 2 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Dolores Dori: arrestato il consuocero Roberto Held

Altri contenuti sullo stesso argomento

Omicidio di Lonato, celebrato oggi il funerale di Dolores Dori - X Vai su X

Sono stati fermati per tentato omicidio la madre di 59 anni e il figlio di 16 di Dolores Dori, la donna uccisa la sera del 2 ottobre in una sparatoria nel campo nomadi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #arr - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Dolores Dori nel Bresciano, arrestato un 50enne. Si è costituito - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia e della compagnia di Desenzano del Garda hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 50 anni per l’omicidio di Dolores Dori, la ... Come scrive msn.com

Omicidio a Lonato del Garda: arrestato il consuocero della vittima - L'omicidio a Lonato del Garda ha portato all'arresto del consuocero della vittima, evidenziando un regolamento di conti familiare. Scrive gardanotizie.it

Omicidio al campo nomadi di Lonato, Roberto Held si è costituito: arrestato - Roberto Held ha colpito tre volte al petto la consuocera, un video avrebbe ripreso la scena. Secondo brescia.corriere.it