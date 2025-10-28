Omicidio di Dolores Dori a Desenzano del Garda si è costituito il consuocero

È stato fermato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Dolores Dori, la donna sinti raggiunta da colpi d'arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo sinti di Lonato del Garda e poi lasciata fuori dall'ospedale di Desenzano dove è morta. Si tratta di Roberto Held un cittadino italiano del 1975, nei confronti del quale la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso un fermo di indiziato di delitto. Si tratta del consuocero della vittima. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio di Dolores Dori a Desenzano del Garda, si è costituito il consuocero

