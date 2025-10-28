Omicidio Cecchettin Procura conferma processo di appello per Turetta nonostante rinuncia del 23enne | chiesta aggravanti crudeltà e stalking

Il nuovo processo d’appello si terrà il 14 novembre nell’aula bunker di Mestre, davanti alla Corte d’Assise d’Appello. A rappresentare la Procura saranno il procuratore generale Federico Prato e il sostituto Pasquale Mazzei. L’obiettivo dei magistrati è ottenere il riconoscimento delle aggravanti de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

