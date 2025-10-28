Omicidio Cecchettin Procura conferma processo di appello per Turetta nonostante rinuncia del 23enne | chiesta aggravanti crudeltà e stalking
Il nuovo processo d’appello si terrà il 14 novembre nell’aula bunker di Mestre, davanti alla Corte d’Assise d’Appello. A rappresentare la Procura saranno il procuratore generale Federico Prato e il sostituto Pasquale Mazzei. L’obiettivo dei magistrati è ottenere il riconoscimento delle aggravanti de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Omicidio Cecchettin, la procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta: chiederà le aggravanti - X Vai su X
Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, potrà -secondo la legge - ottenere i primi permessi premio tra meno di dieci anni. Una verità che colpisce soprattutto perché, nel nostro ordinamento, il femminicidio non rientra tra i rea - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cecchettin, la Procura conferma il processo d'appello per Turetta - Si terrà il processo d'appello per Filippo Turetta, il giovane di Torreglia, nel Padovano, già condannato all'ergastolo per l'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023 ... Da msn.com
Omicidio di Giulia Cecchettin, la procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta: chiederà le aggravanti - Venezia, l'omicida di Giulia Cecchettin aveva scritto una lettera in cui rinunciava al ricorso in appello: «Accetto l'ergastolo, non cerco attenuanti». Lo riporta msn.com
Femminicidio Cecchettin, Procura non rinuncia all’appello per Turetta: chieste aggravanti crudeltà e stalking. Il processo si terrà - Si terrà il processo d'appello nei confronti di Filippo Turetta, il giovane di Torreglia (Padova) condannato all'ergastolo in primo grado per il femminicidio ... Come scrive lapresse.it