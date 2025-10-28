Omicidio Cecchettin procura conferma l’appello per Turetta | chiederà le aggravanti

(Adnkronos) – La procura generale di Venezia ha deciso di procedere oggi, martedì 28 ottobre, con il ricorso in appello per vedere riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking nei confronti di Filippo Turetta, già condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo riportano il Corriere del Veneto e il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com