Omicidio Cecchettin l’appello si farà | Turetta in aula il 14 novembre La Procura insiste per le aggravanti e una sentenza piena

La battaglia per la verità da sancire fino in fondo in Aula continua. Un anno dopo l'orrore che ha strappato Giulia Cecchettin alla vita e all'affetto dei suoi cari, la giustizia italiana non solo non molla la presa. Ma alza la posta in gioco. In nome di quella giovane donna, simbolo di una lotta mai conclusa contro il possesso e la violenza – e che purtroppo rinnova il suo potenziale di orrore e sangue quotidianamente con l'impennarsi dei fenomeni di femminicidio – la Procura Generale di Venezia ha preso una decisione ferma: si terrà il processo d'appello a carico di Filippo Turetta, nonostante l'ergastolo già comminato in primo grado.

