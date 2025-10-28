Omicidio Cecchettin la Procura conferma l’appello per Turetta | chieste le aggravanti di crudeltà e stalking

Il processo d’appello nei confronti di Filippo Turetta, già condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, si farà: la Procura generale di Venezia, infatti, ha deciso di procedere con il ricorso in secondo grado. L’obiettivo è quello di ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking, escluse dalla sentenza di primo grado. L’eventuale riconoscimento delle aggravanti non cambierebbe la sentenza, dal momento che Turetta è già stato condannato alla pena massima, ma avrebbe comunque un grande valore simbolico. Il processo d’appello avrà inizio il 14 novembre nell’aula bunker di Mestre davanti alla Corte d’assise presieduta da Michele Medici. 🔗 Leggi su Tpi.it

