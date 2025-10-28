Omicidio Cecchettin la Procura conferma il processo d' appello per Turetta

Filippo Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado, in una lettera alla Corte d'Assise dichiarava di accettare la pena rinunciando al processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cecchettin, la Procura conferma il processo d'appello per Turetta

Omicidio Cecchettin, la procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta: chiederà le aggravanti - X Vai su X

Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, potrà -secondo la legge - ottenere i primi permessi premio tra meno di dieci anni. Una verità che colpisce soprattutto perché, nel nostro ordinamento, il femminicidio non rientra tra i rea - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Giulia Cecchettin, perché si fa il processo d'appello a Filippo Turetta nonostante lui abbia rinunciato? - La Procura ha deciso di procedere: l’obiettivo è ottenere il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking, escluse in primo grado, per il giovane, già condannato all’ergastolo per avere ucci ... Si legge su vanityfair.it

Turetta, la Procura non rinuncia al ricorso: in appello per il riconoscimento di crudeltà e stalking nell'omicidio di Giulia Cecchettin - Il processo di secondo grado a Filippo Turetta, alla fine, si farà comunque, anche se l’imputato ha rinunciato all’appello contro la sentenza della ... ilgazzettino.it scrive

Turetta, il processo d'appello si farà: la Procura chiede le aggravanti di «crudeltà e stalking» - La Procura generale punta a ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking, escluse in primo grado dalla Corte d'assise di Venezia che lo scorso 3 dicembre aveva ... Da ilmessaggero.it