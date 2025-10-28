Omicidio Cecchettin la Procura conferma il processo d' appello per Turetta

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado, in una lettera alla Corte d'Assise dichiarava di accettare la pena rinunciando al processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

omicidio cecchettin la procura conferma il processo d appello per turetta

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cecchettin, la Procura conferma il processo d'appello per Turetta

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio cecchettin procura confermaFemminicidio di Giulia Cecchettin, perché si fa il processo d'appello a Filippo Turetta nonostante lui abbia rinunciato? - La Procura ha deciso di procedere: l’obiettivo è ottenere il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking, escluse in primo grado, per il giovane, già condannato all’ergastolo per avere ucci ... Si legge su vanityfair.it

omicidio cecchettin procura confermaTuretta, la Procura non rinuncia al ricorso: in appello per il riconoscimento di crudeltà e stalking nell'omicidio di Giulia Cecchettin - Il processo di secondo grado a Filippo Turetta, alla fine, si farà comunque, anche se l’imputato ha rinunciato all’appello contro la sentenza della ... ilgazzettino.it scrive

Turetta, il processo d'appello si farà: la Procura chiede le aggravanti di «crudeltà e stalking» - La Procura generale punta a ottenere il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking, escluse in primo grado dalla Corte d'assise di Venezia che lo scorso 3 dicembre aveva ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cecchettin Procura Conferma