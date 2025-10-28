Omicidio Cecchettin la Procura conferma il processo d' appello per Filippo Turetta per chiedere le aggravanti

Il 23enne, condannato in primo grado all'ergastolo, in una lettera alla Corte d'Assise dichiarava di accettare la pena rinunciando al processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cecchettin, la Procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta per chiedere le aggravanti

Omicidio Cecchettin, la procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta: chiederà le aggravanti - X Vai su X

Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, potrà -secondo la legge - ottenere i primi permessi premio tra meno di dieci anni. Una verità che colpisce soprattutto perché, nel nostro ordinamento, il femminicidio non rientra tra i rea - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Cecchettin, la Procura conferma il processo d'appello per Turetta - Si terrà il processo d'appello per Filippo Turetta, il giovane di Torreglia, nel Padovano, già condannato all'ergastolo per l'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023 ... Si legge su msn.com

Caso Cecchettin: confermato l'appello per Turetta per ottenere le aggravanti della crudeltà e dello stalking - Nonostante Turetta abbia rinunciato all’appello, inviando una lettera alla Corte d’Assise in cui dichiarava di accettare la pena senza richiedere ... Lo riporta huffingtonpost.it

Filippo Turetta sarà processato in appello, lui non fa ricorso ma la procura sì: chieste le aggravanti per le 75 coltellate a Giulia Cecchettin - L'ex fidanzato della vittima è già stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto affettivo con la vittima, oltre che per sequestro di persona e ... Scrive open.online