Omicidio al campo nomadi | fermato l' uomo che ha sparato a Dolores Dori

Si è consegnato volontariamente Roberto Held, 50 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Dolores Dori, 44 anni, madre e figura di spicco della comunità Sinti. L’uomo, consuocero della vittima, si è presentato lunedì 27 ottobre al Comando Provinciale dei Carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altre letture consigliate

Tentato omicidio via del Campo, 20enne algerino arrestato: non provo rimorso ligurianotizie.it/tentato-omicid… via @LiguriaNotizie - X Vai su X

Omicidio Taormina: nuovo maxi blitz allo Zen, in campo 200 unità delle forze dell'ordine #paolotaormina #zen - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Dolores Dori: arrestato il consuocero Roberto Held - Secondo gli investigatori sarebbe stato lui, nel campo nomadi di Lonato, a colpire la figlia della Regina dei Sinti di Pistoia. Riporta ilgiorno.it

Omicidio al campo nomadi di Lonato, Roberto Held si è costituito: arrestato - Roberto Held ha colpito tre volte al petto la consuocera, un video avrebbe ripreso la scena. Come scrive brescia.corriere.it

Omicidio di Dolores Dori a Desenzano del Garda, si è costituito il consuocero - Si tratta del consuocero della vittima Dolores Dori, ferita all'interno del campo nomadi di Lonato del Garda (Brescia) il 2 ottobre e poi morta ... Segnala tg24.sky.it