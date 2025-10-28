Omaggio al geografo brindisino | 120 anni dall' intitolazione del liceo Marzolla
BRINDISI - È stata celebrata domenica mattina (26 ottobre 2025) una cerimonia intensa e profondamente significativa per i 120 anni dall’intitolazione del liceo classico “Benedetto Marzolla” al grande geografo brindisino. L’evento, svoltosi nell’auditorium del liceo brindisino, alla presenza di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
