Oltre un milione di giovani esprime tendenze suicide su ChatGPT

Lidentita.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio di OpenIA rivela l'allarme sulla salute mentale di adolescenti e minori L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

oltre un milione di giovani esprime tendenze suicide su chatgpt

© Lidentita.it - Oltre un milione di giovani esprime tendenze suicide su ChatGPT

Altre letture consigliate

Portale Giovani Inps, oltre un milione di accessi. Il presidente Fava: “Un’offerta completa per sostenere crescita e partecipazione attiva” - Sono questi i numeri raggiunti dal Portale Giovani dell’Inps, inaugurato a giugno e p ... orizzontescuola.it scrive

oltre milione giovani esprimeInps: oltre 1 milione accessi per nuovo Portale giovani - 000 utenti attivi in soli tre mesi: è il bilancio più che positivo del Portale Giovani, la piattaforma digitale lanciata dall’INPS lo scors ... Da msn.com

Portale INPS giovani: più di un milione di accessi. il 32% da studenti. Borse di studio e riscatto laurea tra i servizi più usati - Sono i numeri raccolti dal nuovo Portale INPS per i giovani, lanciato lo scorso giugno. Riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre Milione Giovani Esprime