Oltre 600 studenti per Andiamo sul Sicuro con A35 Brebemi Comune di Treviglio e polizia stradale

Tornano anche quest’anno a Treviglio le due giornate dedicate alla sicurezza stradale per le nuove generazioni, promosse da A35 Brebemi – Aleatica, Comune di Treviglio e Polizia Stradale, nell’ambito del progetto educativo “Andiamo sul Sicuro”, che coinvolge ogni anno centinaia di studenti delle scuole del territorio. Oggi, in piazza Cameroni alla presenza della vice-Sindaco Giuseppina Zoccoli in Prandina, sono stati coinvolti 390 studenti delle scuole secondarie di primo grado – Istituto De Amicis, Collegio degli Angeli-Facchetti, Istituto Grossi e Istituto Salesiani Don Bosco – che hanno partecipato alle attività interattive e dimostrative organizzate con la Polizia Stradale e il Pullman Azzurro, l’aula multimediale itinerante che trasforma l’apprendimento delle regole della strada in un’esperienza coinvolgente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Oltre 600 studenti per “Andiamo sul Sicuro” con A35 Brebemi, Comune di Treviglio e polizia stradale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PUBBLICA ISTRUZIONE. Un corso sulla sicurezza stradale per ragazzi Oltre 400 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori hanno partecipato al progetto “Io…Non me la bevo!”. Al centro dei laboratori condotti dai respon - facebook.com Vai su Facebook

Allo Steri, oltre 100 rappresentanti degli studenti a confronto con la governance di UniPa. Il Rettore: “Lo studente è al centro. Il dialogo è aperto e costruttivo.” Tra i temi: ANVUR, edilizia, semestre aperto di Medicina, poli territoriali. Info: https://unipa.it/Allo-Steri- - X Vai su X

Spruzzano lo spray al peperoncino a scuola durante la ricreazione, 600 studenti evacuati: necessario l'uso di bombole d’ossigeno e maschere antigas - Una scuola superiore con oltre 600 studenti è stata evacuata: due ragazze di 16 e 17 anni sono state portate al pronto soccorso e sono intervenuti i vigili del fuoco con bombole d’ossigeno e ... Scrive ilgazzettino.it

Oltre 600 studenti alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici - La carica degli oltre 600 alunne e alunni delle scuole Elementarie e Medie della provincia ha vivacizzato l'apertura della Notte europea dei ricercatori e ... Da unionesarda.it

Il futuro dopo il diploma, 2.600 studenti a 'OrientaMolì' - 600 studenti delle classi quinte degli istituti superiori del Molise hanno partecipato a 'OrientaMolì', iniziativa promossa dall'assessorato regionale all'Istruzione, con il patrocinio dell'Uf ... Riporta msn.com