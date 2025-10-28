Olivera prima di Lecce Napoli | Contro l’Inter una grande serata oggi cerchiamo questa cosa

Internews24.com | 28 ott 2025

Inter News 24 Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, prima dell’inizio del match contro il Lecce, ha risposto così alle domande sulla vittoria conto l’Inter. Intervenuto a DAZN nel prepartita di Lecce-Napoli, il difensore azzurro Mathías Olivera ha sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta contro l’Inter. Ha definito la sfida contro il club meneghino “sempre importante” e la prestazione offerta “una grande partita”, fondamentale dopo la sconfitta in Champions League. CLICCA QUI PER: Rigore Napoli Inter, spunta il dialogo. Cosa si sono detti in campo i protagonisti dell’episodio Riguardo all’infortunio del compagno Kevin De Bruyne, ha ammesso la difficoltà ma ha ribadito la forza del gruppo, pronto a sostenere chi lo sostituirà. 🔗 Leggi su Internews24.com

