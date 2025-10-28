Olivera prima di Lecce Napoli | Contro l’Inter una grande serata oggi cerchiamo questa cosa
Inter News 24 Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, prima dell’inizio del match contro il Lecce, ha risposto così alle domande sulla vittoria conto l’Inter. Intervenuto a DAZN nel prepartita di Lecce-Napoli, il difensore azzurro Mathías Olivera ha sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta contro l’Inter. Ha definito la sfida contro il club meneghino “sempre importante” e la prestazione offerta “una grande partita”, fondamentale dopo la sconfitta in Champions League. CLICCA QUI PER: Rigore Napoli Inter, spunta il dialogo. Cosa si sono detti in campo i protagonisti dell’episodio Riguardo all’infortunio del compagno Kevin De Bruyne, ha ammesso la difficoltà ma ha ribadito la forza del gruppo, pronto a sostenere chi lo sostituirà. 🔗 Leggi su Internews24.com
