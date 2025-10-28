Olimpiadi invernali Milano Cortina | l’Italia a 100 giorni dai Giochi

Gli atleti azzurri scaldano i motori e sono pronti ad arricchire il medagliere italiano

Approfondisci con queste news

Treni olimpici, potenziamento durante le gare per la linea Milano-Tirano Trenord annuncia complessivamente, su tutte le tratte, 120 convogli in più per ogni giorno delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Lecco - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali, arrivano i poster d’arte: tra linee retrò e inclusione https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/23/news/olimpiadi_invernali_arrivano_i_poster_d_arte_tra_linee_retro_e_inclusione-424931745/?ref=twhl… - X Vai su X

Olimpiadi invernali, a Cortina chiudono i rifugi sulle piste: si salva solo quello del compagno di Santanchè - Soltanto il ristorante El Camineto, che fu rilevato un paio di anni fa da Flavio Briatore e da Dimitri Kunz, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè, sarà beneficiato dalle Olimpiadi inv ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Milano-Cortina, Coni e Deloitte lanciano la serie web con gli atleti olimpici e paralimpici - 100 giorni esatti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, previsti nella giornata di mercoledì 29 ottobre, ... Lo riporta iltempo.it

Olimpiadi invernali in arrivo, appello degli scienziati per gli ermellini: “Aiutateci a salvarli” - Ma i ricercatori italiani sono preoccupati: “A causa della crisi climatica la specie è in declino”. Scrive repubblica.it