Olimpiadi internazionali di astronomia | Falcomatà esalta il successo di Palumbo e Barbieri

"Gaia Palumbo e Davide Barberi, studenti del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, sono tra i vincitori delle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica junior. Un podio che ci riempie d’orgoglio e che, ancora una volta, mostra al mondo le eccellenze di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Si sono appena concluse in Romania le Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica junior. Hanno partecipato 110 ragazzi e ragazze di 21 nazioni da tutto il mondo. La squadra italiana porta a casa tre medaglie e due menzioni d’onore. - X Vai su X

