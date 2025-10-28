L’Olimpia Teodora centra, a San Giorgio Piacentino, la tripletta che le consente di comandare a punteggio pieno il girone B della serie B1, con due punti di vantaggio sulle tre più immediate inseguitrici. Il 3-1 di sabato è frutto di una superiorità tecnica e fisica apparsa netta e offuscatasi solo nel secondo set, dove si sono concentrati troppi errori. Proprio una componente del terzetto delle seconde, il Ripalta Cremasca, sarà di scena sabato prossimo al Costa per quello che sarà sicuramente il test più difficile per la squadra di Rizzi in questo avvio di campionato. "Sono una delle poche nuove arrivate – commenta la schiacciatrice mantovana Chiara Boninsegna, 19 punti anche sabato – ma sono stata accolta bene e mi sono trovata bene nel gruppo; i risultati della squadra sono un riflesso del buon lavoro che stiamo facendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Olimpia, possiamo arrivare fra le prime tre"