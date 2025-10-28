Ok della Camera alla riforma degli esami di maturità | passa la legge con 138 sì

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per la promozione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ok della Camera alla riforma degli esami di maturità: passa la legge con 138 sì

