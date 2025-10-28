Ok definitivo alla fusione tra l' alberghiero di Montalto e il Cardarelli di Tarquinia
Arrivato l'ok definitivo alla “fusione” tra l'istituto alberghiero di Montalto di Castro e l'istituto Cardarelli di Tarquinia. Nel corso dell’ultima seduta, del 28 ottobre, il consiglio provinciale ha dato il via libera alla riorganizzazione della rete scolastica che vedrà, a partire dal prossimo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
