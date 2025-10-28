Oikos circolo di filosofia Spazio Baleno

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oikos circolo di filosofia - Spazio Baleno - Casa di quartiere ore 20.30. «Una casa per te e i tuoi pensieri da condividere con gli altri, davanti a un tè o a un calice di vino. In principio c’è un tema, la fine è tutta da scoprire lungo i percorsi mai lineari del dibattito condiviso filosofico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Circolo dell'automobile, spazio dedicato alla cultura dell'auto - All'interno dell'Automotive Safety Center di Vairano, in Lombardia, prende forma il circolo dell'automobile, progetto promosso da Giovanna Mazzocchi Bordone, cavaliere del lavoro e presidente di ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Oikos Circolo Filosofia Spazio