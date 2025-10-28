Oikos circolo di filosofia Spazio Baleno
Oikos circolo di filosofia - Spazio Baleno - Casa di quartiere ore 20.30. «Una casa per te e i tuoi pensieri da condividere con gli altri, davanti a un tè o a un calice di vino. In principio c’è un tema, la fine è tutta da scoprire lungo i percorsi mai lineari del dibattito condiviso filosofico. 🔗 Leggi su Veronasera.it
