Oggi Metello compie 100 anni Festa in famiglia
Festa grande in casa Lombardi. Metello Lombardi, nato a Montemurlo nella frazione di Popolesco il 28 ottobre 1925, e oggi festeggerà il suo centesimo compleanno circondato dall'affetto dei suo familiari. Di origini umili, proveniente da una famiglia di agricoltori, Metello ha vissuto una vita ricca di esperienze, iniziando il suo percorso nel 1947 come militare, prima a Palermo e successivamente a Catania, al servizio del tenente Walter Marciante. Nel 1948, dopo aver completato il servizio militare, si trasferì a Mezzana, una frazione di Prato, dove si stabilì con la famiglia, dando il via a una nuova fase della sua vita.
