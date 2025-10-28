Oggi i funerali del Colonnello Matteo Branchinelli | l’ultimo saluto a Terni alle 15,30
RIETI – Ultimo saluto a Matteo Branchinelli, il tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri vittima dell’ incidente stradale di ieri lungo la Salaria, all’altezza dell’abitato di San Giovanni Reatino. Le esequei avranno luogo nella Chiesa di San Francesco a Terni, alle 15,30. Nella mattinata di oggi aperta la camera ardente a partire dalle 8,30 presso l’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. SabinaOggi.it. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
