Oggi è la Giornata del risparmio

28 ott 2025

Oggi la Giornata del risparmio, mentre sempre più famiglie stentano ad arrivare a fine mese. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

