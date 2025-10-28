Oggi è la Giornata del risparmio
Oggi la Giornata del risparmio, mentre sempre più famiglie stentano ad arrivare a fine mese. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Seconda giornata oggi in tribunale a Parigi per il processo intentato dalla première dame di Francia, Brigitte Macron, a una decina di persone, accusate di molestie online. La moglie di Emmanuel Macron è da diversi anni nel mirino di un'ondata di fake new - facebook.com Vai su Facebook
Oggi ricorre la Giornata Missionaria Mondiale. La Chiesa è tutta missionaria, ma oggi preghiamo specialmente per quegli uomini e quelle donne che hanno lasciato tutto per andare a portare il Vangelo a chi non lo conosce. Sono missionari di speranza tra le - X Vai su X
28 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO MA FARLO OGGI E’ DIFFICILE - Il risparmio resta una risorsa fondamentale per la sicurezza delle famiglie e per la crescita del Paese. Si legge su tvqui.it
Giornata del risparmio, Panetta: “Banche usino risorse a sostegno della crescita” - L’appuntamento a Roma con il governatore di Bankitalia, il numero uno dell’Abi Patuelli e il ministro dell’Economia Giorgetti ... Lo riporta repubblica.it
Bankitalia, Panetta alla Giornata mondiale del risparmio. Cosa ha detto su banche, debito-PIL, rating Italia - Il numero uno di Bankitalia Fabio Panetta interviene alla Giornata Mondiale del Risparmio. Scrive money.it