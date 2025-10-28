Oggi 28 ottobre Santi Simone e Giuda Taddeo | la storia degli apostoli che morirono insieme

Apostoli e martiri insieme, i Santi Simone e Giuda Taddeo furono testimoni della fede. Uno dei due è definito il “Santo dei casi impossibili”. La Chiesa ricorda nello stesso giorno, oggi 28 ottobre, i Santi Simone e Giuda, apostoli. Il Martirologio Romano ci ricorda che Simone era definito il “Cananeo” o anche lo “Zelota“, mentre. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 28 ottobre, Santi Simone e Giuda Taddeo: la storia degli apostoli che morirono insieme

