Odissea per un' infusione di ferro la Regione avvia accertamenti sull' ospedale

Un'odissea per due infusioni di ferro: dalla prenotazione alla flebo, passando per la trafila burocratica agli sportelli dove gli impiegati chiedono (pretendono) ancora la stampa della ricetta nonostante sia ormai dematerializzata per legge: una paziente affetta da anemia mediterranea, dopo mille. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

