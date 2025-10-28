Occupazioni ora tocca al professionale agrario | blitz nella notte
Firenze, 28 ottobre 2025 – Non c’è ancora pace nelle scuole fiorentine. Dopo l’occupazione della scorsa settimana al tecnico agrario, ora la protesta è passata all’altra sede, quella del professionale agrario al Barco. Ieri sera, alle 20.30, il dirigente Andrea Marchetti è passato di fronte alla scuola (“Sapevo che c’era aria di protesta.”, sospira) e ha notato uno striscione e le catene ai cancelli. «Ho chiamato i carabinieri ed è subito arrivata anche la Digos – racconta –. Poco dopo, siamo entrati a scuola per verificare, ma non c’era nessuno. Gli occupanti o erano scappati oppure si erano nascosti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
