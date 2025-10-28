Occupazione abusiva a Roma due immobili demoliti
A Roma è stata posta fine all’occupazione abusiva di due immobili in via Arzechena, nella periferia est della città. All’alba di oggi, sotto il coordinamento della questura, le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione congiunta che ha portato alla demolizione degli edifici arrivano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
