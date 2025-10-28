Occhi sempre più potenti sorvegliano la sicurezza del territorio sul Litorale
Con un ulteriore intervento il Comune di Cavallino-Treporti aumenta la sorveglianza video e porta a 54 punti di installazione e 170 ottiche complessive la rete delle telecamere di controllo del territorio. «Una rete di videosorveglianza moderna, efficiente e in costante evoluzione, a tutela della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Guardare la realtà con gli occhi dei detenuti. Questa è la mia missione: accendere la speranza.". Le parole potenti di Don Domenico Cambareri arrivano al cuore. Lui è cappellano del carcere minorile di Bologna, una realtà spesso dimenticata dalla società. L - facebook.com Vai su Facebook