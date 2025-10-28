Occhi glaciali e sguardo buono | Ciao Carletto professionista esemplare

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Si sprecano, in queste ore, gli esercizi stilistici per esaltare – legittimamente – il ricordo di Carlo Ricchetti, scomparso ad appena 55 anni dopo aver perso la battaglia decisiva contro un male incurabile. Tutti, proprio tutti, lo riportano agli onori quale “re del taglio”, protagonista indiscusso della più bella Salernitana della sua ultracentenaria storia, quella guidata da Delio Rossi in panchina che conquistò due promozioni, dalla C alla A, e che aveva in Carlo l’interprete perfetto del ruolo di attaccante esterno nel suo 4-3-3. Io, invece, mi soffermerò sulla sua purezza d’animo, sulla sua straordinaria professionalità, sul tono sempre pacato con il quale si confrontava con chiunque. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Occhi glaciali e sguardo buono: “Ciao Carletto, professionista esemplare”

