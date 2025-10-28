Obbligo di mascherina a scuola durante il COVID il Tribunale stoppa i ricorsi per danni | sono legittimi gli strumenti normativi adottati dal governo

La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 187542025 del 28 ottobre, ha pronunciato sentenza in merito alla richiesta di risarcimento danni derivanti dall’imposizione dell’obbligo di mascherina protettiva durante le lezioni scolastiche nei periodi in cui sono stati adottati i DPCM del novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

