Obbligo di firma per i 3 manifestanti arrestati alla Mostra d' Oltremare - sit in davanti al Tribunale; corteo il 31 ottobre

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i tre manifestanti Pro Pal che lo scorso 25 ottobre erano stati arrestati mentre tentavano di entrare alla Mostra d'Oltremare di Napoli per protestare contro la presenza di uno stand dell'azienda farmaceutica israeliana Teva in occasione della fiera Pharmexpo, il gip di Napoli ha disposto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

