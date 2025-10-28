O famo strano dal 30 ottobre al 5 novembre la mostra alla Melograno Art Gallery

Livornotoday.it | 28 ott 2025

Dal 30 ottobre al 5 novembre (inaugurazione sabato 1 alle 18) la Melograno Art Gallery ospiterà la mostra “O famo strano”, un’esposizione vivace, libera e imprevedibile, dove ogni artista porta la propria visione fuori dagli schemi.“O famo strano” è un inno alla creatività autentica, quella che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

