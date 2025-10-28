Nuovo stadio Aurora Immobiliare chiede più tempo al Comune

Il progetto per il nuovo ’Romeo Neri’ non è stato messo nel cassetto, ma Aurora Immobiliare chiede all’amministrazione comunale più tempo. Nei giorni scorsi, infatti, Aurora ha inviato al sindaco Jamil Sadegholvaad, la richiesta di proroga per la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. La scadenza, utile ricordarlao, era fissata alla fine di questo mese. Ma quel progetto non è ancora pronto. "In particolare – spiegano Antonio Ciuffarella e i suoi – è tuttora in corso di completamento la complessa analisi del traffico e della mobilità, con relative interviste ’sul campo’". Interviste peraltro in parte eseguite, fanno sapere da Aurora Immobiliare, proprio domenica scorsa al termine dell’incontro di pallacanestro tra Rimini e Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

