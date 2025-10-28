Nuovo San Siro Milan ed Inter pronte a saldare i vari debiti | c’è la data

Pianetamilan.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità per il nuovo San Siro. Milan ed Inter sono pronte a saldare i debiti: accordo di oltre 20 milioni totali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nuovo san siro milan ed inter pronte a saldare i vari debiti c8217232 la data

© Pianetamilan.it - Nuovo San Siro, Milan ed Inter pronte a saldare i vari debiti: c’è la data

Approfondisci con queste news

nuovo san siro milanSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter. Sala: "Rogito entro venerdì" - Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato che la firma del passaggio di proprietà dello stadio potrebbe arrivare entro questa settimana: "Stiamo lavorando in queste ore con il notaio e le squadre per ... Scrive sport.sky.it

nuovo san siro milanInter e Milan, il nuovo San Siro: le date ufficiali e il cronoprogramma dei lavori - Arrivano nuovi dettagli riguardanti l’iter che porterà Inter e Milan a dotarsi di un nuovo impianto di proprietà, a seguito dell’acquisizione che avverrà dello stadio Giuseppe Meazza e delle sue aree ... Riporta calciomercato.com

nuovo san siro milanNuovo San Siro, Sala si sbilancia: c’è l’annuncio - Il sindaco Sala è stato intervistato dopo l’inaugurazione del nuovo mercato comunale del capoluogo lombardo. Segnala spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo San Siro Milan