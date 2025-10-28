Nuovo raid di Israele a Gaza | Sento i droni sopra la mia testa il cessate il fuoco era una grande bugia

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La situazione è di nuovo molto tesa. Hanno iniziato ad attaccare con raid aerei. Sento i droni che volano e cercano sopra la mia testa. Non ci sono parole per spiegare quello che ci sta succedendo", le testimonianze da Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

