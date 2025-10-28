Nuovo raid di Israele a Gaza | Sento i droni sopra la mia testa il cessate il fuoco era una grande bugia

"La situazione è di nuovo molto tesa. Hanno iniziato ad attaccare con raid aerei. Sento i droni che volano e cercano sopra la mia testa. Non ci sono parole per spiegare quello che ci sta succedendo", le testimonianze da Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

opo Romans d’Isonzo, Poggio Terza Armata. Nuovo raid ladresco in un campo sportivo dell’Isontino. - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Nuovo raid israeliano sulla Striscia di Gaza: almeno 26 morti, colpita una scuola per sfollati - X Vai su X

Nuovo raid di Israele a Gaza: “Sento i droni sopra la mia testa, il cessate il fuoco era una grande bugia” - Non ci sono parole per spiegare quello che ci sta succedendo”, ... Secondo fanpage.it

Nuovi raid israeliani su Rafah e su Gaza. Ostaggi, Tel Aviv a Hamas: «Ci inganna» - Ben Gvir e Smotrich chiedono «la distruzione» del gruppo islamista per l’ingann ... Lo riporta editorialedomani.it

Netanyahu ordina nuovi raid a Gaza - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’Idf «di compiere immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza». Scrive msn.com