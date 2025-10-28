Nuovo orario Serie A | si valuta anticipo alle 20 per le partite serali
Nuovo orario Serie A. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, torna a spingere per una modifica che potrebbe rivoluzionare le abitudini dei tifosi italiani: anticipare alle 20 l’inizio delle partite serali, oggi fissate alle 20.45. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea di Simonelli non è più solo una suggestione ma un progetto concreto, sul quale sono già in corso colloqui con i broadcaster, in particolare con DAZN, per valutare la fattibilità di un primo test entro la stagione in corso. La proposta nasce da più fattori: da un lato, la volontà di favorire il pubblico presente allo stadio, spesso penalizzato dagli orari troppo tardi, e dall’altro, quella di migliorare l’esperienza televisiva, soprattutto nelle giornate infrasettimanali o nei mesi più freddi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
