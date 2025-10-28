Nuovo orario in arrivo per le partite di Serie A Dazn pronta a dire sì | quando si giocherebbe
La Serie A è pronta a cambiare volto ancora una volta. L’idea è anticipare il calcio d’inizio delle partite serali, una proposta su cui si sta lavorando insieme a Dazn per un test già entro fine stagione. L’obiettivo è rendere il prodotto più accessibile, favorendo i tifosi più giovani e concedendo maggiore recupero ai calciatori. Un progetto che, se confermato, potrebbe modificare abitudini consolidate di pubblico e squadre. Una nuova idea per il calcio italiano. La Lega Serie A, in accordo con Dazn, sta valutando l’introduzione di un nuovo orario per le gare serali, con il fischio d’inizio fissato alle 20:00 invece che alle 20:45. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Approfondisci con queste news
Ti ricordiamo il nuovo orario invernale dal 12 novembre! ? Saremo aperti dalle 9.00 a mezzanotte Pranzo dalle 12.00 alle 14.30 Cena dalle 19.00 alle 22.00 Martedì giorno di riposo Il menù pomeridiano, invece, va in pausa fino alla prossima - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Calcagno: 'Orari delle partite? Tardelli è arrivato tardi. Poi è più facile parlare da fuori...' - Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AssoCalciatori, parla a Punto Nuovo SportShow: “Fondi Figc? Si legge su calciomercato.com