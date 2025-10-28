Nuovo orario in arrivo per le partite di Serie A Dazn pronta a dire sì | quando si giocherebbe

La Serie A è pronta a cambiare volto ancora una volta. L’idea è anticipare il calcio d’inizio delle partite serali, una proposta su cui si sta lavorando insieme a Dazn per un test già entro fine stagione. L’obiettivo è rendere il prodotto più accessibile, favorendo i tifosi più giovani e concedendo maggiore recupero ai calciatori. Un progetto che, se confermato, potrebbe modificare abitudini consolidate di pubblico e squadre. Una nuova idea per il calcio italiano. La Lega Serie A, in accordo con Dazn, sta valutando l’introduzione di un nuovo orario per le gare serali, con il fischio d’inizio fissato alle 20:00 invece che alle 20:45. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

