Nuovo nido | prove d’intesa con Lazzate

Per il nuovo asilo nido di Lazzate, da Misinto arriva la proposta di un accordo sull’utilizzo, con la richiesta di un numero minimo di posti messi a disposizione per i residenti. La questione del nuovo nido in costruzione a Lazzate con i fondi del Pnrr è stata sollevata durante l’ultimo Consiglio di Misinto dall’opposizione, che chiedeva garanzie circa la possibilità per i misintesi di avere una prelazione di accesso alla struttura, che sorgerà su un terreno di proprietà condivisa, 70% Comune di Lazzate e 30% Comune di Misinto. Proprio in questi giorni l’amministrazione ha inviato una richiesta a Lazzate facendo una proposta economica che parte dai circa 59mila euro di costi di progettazione che Lazzate dovrebbe rifondere per il precedente progetto di asilo nido di cui non si è fatto più nulla, a seguito della decisione di Misinto di rinunciare al finanziamento di 900mila euro vista la necessità di aggiungere circa altri 600mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

