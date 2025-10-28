Nuovo naufragio al largo della Libia 18 morti Unhcr | Fra i dispersi anche bambini

Un barcone partito da Zawiya si è ribaltato a poche ore dalla partenza a causa delle pessime condizioni del mare. Oim: “Necessario ampliare percorsi migratori sicuri e garantire operazioni di soccorso tempestive e coordinate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

nuovo naufragio al largo della libia 18 morti unhcr fra i dispersi anche bambini

© Repubblica.it - Nuovo naufragio al largo della Libia, 18 morti. Unhcr: “Fra i dispersi anche bambini”

