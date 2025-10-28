Nuovo Isee 2026 chi può sperare di prendere l’Assegno di inclusione e il Sostegno lavoro?

Il nuovo metodo di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rimette in gioco nuclei familiari e single che possono sperare, nel 2026, di rientrare tra i beneficiari dell’ Assegno di inclusione (Adi) o del Sostegno per la formazione e il lavoro (Sfl). L’innalzamento della soglia della prima casa, che dal 1° gennaio prossimo passerà a 91.200 euro, più l’aumento delle maggiorazioni (e l’introduzione di una maggiorazione per i nuclei con un solo figlio), avranno una ricaduta diretta sui bonus destinati alle famiglie che rientrino nelle fasce di reddito più basse o tra i cittadini più fragili dal punto di vista inclusivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovo Isee 2026, chi può sperare di prendere l’Assegno di inclusione e il Sostegno lavoro?

