Nuovo allenatore Juventus Paganini | Il progetto Giuntoli lo sta realizzando Comolli Le alternative proposte domenica sera… Il suo commento
Nuovo allenatore Juventus, Paganini commenta la scelta del tecnico: Comolli segue le orme del predecessore? Piste estere abbandonate. Un paradosso, un’ironia del destino o semplicemente la scelta più logica? L’esonero di Igor Tudor ha aperto ufficialmente il casting per la panchina della Juventus, e il nome in cima alla lista, quello di Luciano Spalletti, accende il dibattito. Il giornalista Paolo Paganini, attraverso il suo account X, ha offerto una lettura tanto pungente quanto interessante: Damien Comolli, il nuovo uomo forte del club, starebbe di fatto realizzando il progetto del suo predecessore, Cristiano Giuntoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
