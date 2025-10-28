Nuovo allenatore Juventus ecco come Comolli sta scegliendo il sostituto di Tudor | la rivelazione su Spalletti e Palladino

Nuovo allenatore Juventus, ecco come Comolli sta scegliendo il nuovo tecnico bianconero: tutti i dettagli. La Juventus ha ufficialmente voltato pagina. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo una striscia disastrosa di otto partite senza vittorie, ha aperto la fase del “dopo”. Mentre la squadra è stata affidata ad interim a Massimo Brambilla per la sfida di mercoledì contro l’Udinese, la dirigenza è in una corsa contro il tempo per trovare la guida tecnica definitiva. Damien Comolli non sta perdendo tempo e, come svelato dal giornalista Massimiliano Nerozzi, ha già avviato il processo di selezione, con una modalità ben precisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juventus, ecco come Comolli sta scegliendo il sostituto di Tudor: la rivelazione su Spalletti e Palladino

Approfondisci con queste news

Juventus, la scelta del nuovo allenatore è imminente. Corsa a due: Spalletti-Palladino. Le ultime su youtube. - X Vai su X

Roberto Taurino nuovo allenatore della Virtus Francavilla. Decisivo l'incontro di queste ore per definire l'accordo - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Spalletti, le news sul nuovo allenatore in diretta: colloquio positivo, Comolli ha incontrato anche Palladino, ore decisive - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. Da fanpage.it

Nuovo allenatore Juve (Sky), c’è già stato l’incontro tra Spalletti e Comolli: ecco come è andato! Novità anche su Palladino: il punto e quando potrebbe arrivare la ... - Nuovo allenatore Juve, tutti gli aggiornamenti su quello che potrebbe essere il nuovo tecnico dei bianconeri: le ultime Il casting per la panchina della Juventus è entrato nel vivo. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus: notizia incredibile sul nuovo allenatore - Luciano Spalletti ha incontrato la Juventus a Milano: l’offerta è sul tavolo, decisione attesa tra martedì e mercoledì. Secondo newsmondo.it