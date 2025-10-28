Nuovo allenatore Juventus Cobolli Gigli ‘boccia’ questo nome | Non mi piacerebbe vederlo sulla panchina bianconera non è mai stato cortese con la Juve! A chi si riferisce

Nuovo allenatore Juventus, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato così dopo l’esonero di Igor Tudor. Queste le sue dichiarazioni. A Tuttomercatoweb, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato così del nuovo allenatore Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. ESONERO TUDOR – «È una cosa molto complicata da spiegare. Tudor aveva dimostrato di essere capace di fare cose buone, ha permesso alla Juventus di arrivare miracolosamente quarta l’anno scorso, poi si era comportato abbastanza bene. Ricordo partite quasi gloriose, come quella contro l’Inter. Qualcosa non funziona nel meccanismo della società, più che in quello di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juventus, Cobolli Gigli ‘boccia’ questo nome: «Non mi piacerebbe vederlo sulla panchina bianconera, non è mai stato cortese con la Juve!». A chi si riferisce

