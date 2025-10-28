Nuovo allenatore Juve Spalletti è il prescelto | trattativa in corso sul contratto Palladino resta in corsa Mancini più indietro
La Juventus è pronta a voltare pagina. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la nomina provvisoria di Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera ha avviato una corsa contro il tempo per trovare il nuovo allenatore. Come rivelato da Fabrizio Romano, le prossime ore saranno decisive: i contatti sono fitti, i dialoghi continui e un incontro diretto è già in programma. L’obiettivo della società è chiaro: chiudere l’accordo entro il weekend, o al massimo all’inizio della prossima settimana, così da avere il nuovo tecnico in panchina prima della prossima giornata di campionato. Spalletti-Juve, si tratta sulla durata del contratto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Roberto Taurino nuovo allenatore della Virtus Francavilla. Decisivo l'incontro di queste ore per definire l'accordo - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Spalletti, si tratta: le news sul nuovo allenatore - Gianluca Di Marzio ieri in diretta a Sky Sport ha raccontato un retroscena estivo: se Cristiano Giuntoli fosse rimasto alla Juventus, il nuovo allenatore bianconero sarebbe stato Gian Piero Gasperini ... Da sport.sky.it
Spalletti alla Juve, le ultime news sul nuovo allenatore in diretta: oggi l’incontro con Comolli per il contratto - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. Lo riporta fanpage.it
Nuovo allenatore Juve diretta: Spalletti in pole. Tutti gli aggiornamenti e la giornata di oggi LIVE - Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus giocherà con Massimo Brambilla della Next Gen in panchina per il turno infrasettimanale contro l'Udinese, ma i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo allena ... Secondo msn.com