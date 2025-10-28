Nuovo allenatore Juve Spalletti è il prescelto | trattativa in corso sul contratto Palladino resta in corsa Mancini più indietro

La Juventus è pronta a voltare pagina. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la nomina provvisoria di Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera ha avviato una corsa contro il tempo per trovare il nuovo allenatore. Come rivelato da Fabrizio Romano, le prossime ore saranno decisive: i contatti sono fitti, i dialoghi continui e un incontro diretto è già in programma. L’obiettivo della società è chiaro: chiudere l’accordo entro il weekend, o al massimo all’inizio della prossima settimana, così da avere il nuovo tecnico in panchina prima della prossima giornata di campionato. Spalletti-Juve, si tratta sulla durata del contratto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

