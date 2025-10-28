Nuovo allenatore Juve Paolo Rossi sicuro | In questo momento c’è bisogno di un tecnico con le sue caratteristiche – VIDEO

Nuovo allenatore Juve, Paolo Rossi analizza: Spalletti ha l’esperienza per reggere l’urto, Palladino sarebbe una scommessa troppo grande. Un esonero a ottobre, una mossa “scioccante” per una società come la Juventus, abituata storicamente a una maggiore programmazione. Il giornalista Paolo Rossi, nel suo consueto commento, ha analizzato senza mezzi termini la decisione del club bianconero di separarsi da Igor Tudor, vedendola come un segnale di allarme ma aprendo con pragmatismo all’arrivo del grande favorito per la successione: Luciano Spalletti, considerato l’uomo giusto per la tempesta, a differenza della scommessa Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Paolo Rossi sicuro: «In questo momento c’è bisogno di un tecnico con le sue caratteristiche» – VIDEO

