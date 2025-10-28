Nuovo allenatore Juve decisione imminente! Il club vuole avere il nuovo tecnico già a disposizione giovedì | corsa a due tra Spalletti e Palladino Tutto quello che c’è da sapere

Nuovo allenatore Juve, decisione imminente della società: gli aggiornamenti sulla scelta dei bianconeri. La Juventus ha fretta. Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato al culmine di una crisi disastrosa, la panchina è stata affidata ad interim a Massimo Brambilla per la gara di domani contro l’Udinese. Ma è una soluzione tampone, destinata a durare poche ore. La dirigenza, guidata da Damien Comolli, si è presa una notte di riflessione ma ora è pronta a chiudere. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la scelta del nuovo allenatore avverrà in tempi brevissimi: entro le prossime 24 ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, decisione imminente! Il club vuole avere il nuovo tecnico già a disposizione giovedì: corsa a due tra Spalletti e Palladino. Tutto quello che c’è da sapere

Scopri altri approfondimenti

Roberto Taurino nuovo allenatore della Virtus Francavilla. Decisivo l'incontro di queste ore per definire l'accordo - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo allenatore Juve, Paolo Rossi sicuro: «In questo momento c’è bisogno di un tecnico con le sue caratteristiche» – VIDEO - Nuovo allenatore Juve, Paolo Rossi analizza: Spalletti ha l’esperienza per reggere l’urto, Palladino sarebbe una scommessa troppo grande Un esonero a ottobre, una mossa “scioccante” per una società co ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, quando arriva il nuovo allenatore. Ecco per quando è prevista la decisione sul successore di Igor Tudor - La decisione sul successore dell’esonerato Igor Tudor sarà entro quella data Accelerata importante, la Juventus ha individuato il suo nuovo allenatore: Luc ... Secondo juventusnews24.com

Juventus-Spalletti, si tratta: le news sul nuovo allenatore - Gianluca Di Marzio ieri in diretta a Sky Sport ha raccontato un retroscena estivo: se Cristiano Giuntoli fosse rimasto alla Juventus, il nuovo allenatore bianconero sarebbe stato Gian Piero Gasperini ... sport.sky.it scrive