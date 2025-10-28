Nuovi Tutor vecchi problemi Multe annullate dai giudici di pace | Gli impianti non sono omologati

Le multe fatte dai Tutor in autostrada annullate perché "gli apparecchi non sono omologati". Sono numerosi i ricorsi accolti dai giudici di pace di Rimini contro le sanzioni elevate dai nuovi impianti, inaugurati alcuni mesi fa anche lungo il tratto riminese dell’A14. Gli apparecchi, in grado di calcolare la velocità media e ’punire’ chi supera i limiti, esistono già da diversi anni. Ma da marzo sono in funzione i nuovi Tutor 3.0, dotati di tecnologia all’avanguardia per ridurre al minimo gli errori. Una tecnologia che non è bastata a mettere il riparo da ricorsi le multe fatte dai tutor. Nelle ultime settimane i giudici di pace di Rimini hanno esaminato i ricorsi presentati da diversi automobilisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

