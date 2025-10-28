nuovi strumenti finanziari per le imprese

Porto San Giorgio crocevia del dialogo tra impresa e finanza. La Compagnia delle Opere Marche Sud ha promosso un incontro dal titolo: " Quotazione, private equity e strumenti di finanza evoluta come leve strategiche per la crescita sostenibile e la continuità generazionale delle imprese". Un tema che tocca da vicino le piccole e medie imprese (Pmi) marchigiane, sempre più chiamate a strutturarsi per competere su mercati aperti e ad affrontare il delicato passaggio generazionale con strumenti adeguati: "Crescita sostenibile e continuità passano anche dalla capacità di aprirsi a nuovi strumenti finanziari" ha spiegato Massimiliano Di Paolo, direttore della CdO Marche Sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

