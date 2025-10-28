Nuovi strumenti finanziari per le imprese

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porto San Giorgio crocevia del dialogo tra impresa e finanza. La Compagnia delle Opere Marche Sud ha promosso un incontro dal titolo: " Quotazione, private equity e strumenti di finanza evoluta come leve strategiche per la crescita sostenibile e la continuità generazionale delle imprese". Un tema che tocca da vicino le piccole e medie imprese (Pmi) marchigiane, sempre più chiamate a strutturarsi per competere su mercati aperti e ad affrontare il delicato passaggio generazionale con strumenti adeguati: "Crescita sostenibile e continuità passano anche dalla capacità di aprirsi a nuovi strumenti finanziari" ha spiegato Massimiliano Di Paolo, direttore della CdO Marche Sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovi strumenti finanziari per le imprese

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovi strumenti finanziari per le imprese"

Approfondisci con queste news

nuovi strumenti finanziari imprese"Nuovi strumenti finanziari per le imprese" - "Crescita sostenibile e continuità passano anche dalla capacità di aprirsi a nuovi strumenti finanziari" ha spiegato ... Secondo ilrestodelcarlino.it

nuovi strumenti finanziari impreseGiovani, imprese e sviluppo, Statti: «Da Confagricoltura e Ismea azioni concrete per il sostegno alle aziende» - Marchi (Dg Ismea): «Nuovi strumenti finanziari a sostegno delle imprese del settore» ... corrieredellacalabria.it scrive

nuovi strumenti finanziari impreseAnce Arezzo, evento sui Nuovi Strumenti Finanziari per il Settore delle Costruzioni e dei Lavori Pubblici - Arezzo, 23 ottobre 2025 – Ance Arezzo organizza un incontro per approfondire le tematiche relative ai nuovi strumenti finanziari per il settore delle costruzioni e dei lavori pubblici . Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Strumenti Finanziari Imprese