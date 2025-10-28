Nuovi lampioni a Vallenoncello | possibili disagi al traffico
Procedono gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica della città condotti da Hera Luce.I lavori proseguiranno nella zona di Vallenoncello. L'azienda in questo momento si sta occupando della sostituzione delle linee aeree dei vari impianti presenti nel quartiere. Per questo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
