Nuove tariffe per la sosta a Riccione Paese Accolte le richieste di residenti e commercianti

La giunta comunale di Riccione ha approvato un pacchetto di agevolazioni sulle tariffe dei parcometri e introdotto facilitazioni per residenti e operatori economici della zona di Riccione Paese.Obiettivo: favorire l’accesso e la fruibilità della zona Paese, sostenendo il commercio di vicinato e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

