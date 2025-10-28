Nuova Ztl fascia verde a Roma | sì alla circolazione dei veicoli Euro 4 ed Euro 5 La Regione blocca il divieto

La Regione Lazio ha ufficialmente approvato la nuova delibera sulla Ztl fascia verde di Roma, evitando il blocco dei veicoli diesel Euro 4 ed Euro 5, che sarebbe dovuto scattare dal 1° novembre 2025. Una decisione che di fatto cambia la rotta rispetto al piano della precedente giunta regionale e di Roma Capitale, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Su proposta dell’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, la giunta guidata da Francesco Rocca ha approvato un provvedimento di rimodulazione delle limitazioni al traffico veicolare nel territorio di Roma Capitale. Grazie all’ aggiornamento del Piano regionale della qualità dell’aria, la Regione ha dichiarato “ non idonee ” le misure originariamente previste da Roma Capitale, ritenendo che il blocco totale dei veicoli Euro 4 e 5 avrebbe avuto effetti sproporzionati sui cittadini e sulle attività produttive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

